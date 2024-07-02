«Москвич» убрал с сайта информацию о новом кроссовере

«Москвич» убрал с сайта информацию про продажи нового кроссовера. Буквально накануне, 1 июля, московский автопроизводитель анонсировал на своём сайте новый кроссовер «Москвич 8» с пометкой «Скоро в продаже», но уже 2 июля этой информации на сайте не оказалось.

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Ещё в мае мэр Москвы Сергей Собянин представил готовый «Москвич 8». Тогда было заявлено, что массовый выпуск семиместного кроссовера начнется в конце 2024 года. Новинка является перелицованной версией JAC Sehol X8 Plus.

«Москвич 8» — самая крупная модель бренда. Его длина составляет 4824 миллиметров при колесной базе 2830. Он оснащён безальтернативным бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

На предприятии новинку назвали универсальным автомобилем, на котором можно и ежедневно ездить по городу, и собраться в автомобильное путешествие всей семьёй благодаря просторному и комфортному салону с эргономичными сиденьями.

Ранее пресс-служба завода сообщила, что заметное снижение цен положительно повлияло на продажи «Москвичей». За первое полугодие объем продаж предприятия превысил отметку в 10 тысяч машин. Только за июнь текущего года завод «Москвич» смог реализовать 1 323 новых автомобиля, из которых около 200 — лифтбеки «Москвич 6» и более 100 — электрические кроссоверы «Москвич 3е».