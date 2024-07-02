Koenigsegg Jesko установил четыре мировых рекорда

Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд в упражнении 0−400−0 км/ч. Скоростному Jesko Absolut на это потребовалось 27,83 секунды. Для сравнения: Koenigsegg Regera проделал то же самое за 28,81 секунды, а Rimac Nevera — за 31,49. Для заездов использовали машину в стандартной спецификации, но оснащенную каркасом безопасности и водительским креслом от Koenigsegg One:1. В топливный бак вместо обычного бензина был залит биоэтанол E85.

© Motor.ru

Фирма Koenigsegg Automotive вновь установила рекорд по разгону с места до 400 километров в час с последующей полной остановкой, улучшив собственное достижение годовалой давности. На этот раз отличился заточенный под скоростные заезды Jesko Absolut, управлял которым заводской тест-пилот Koenigsegg Маркус Лунд. Заезды прошли ранним утром 27 июня на аэродроме в шведском городе Эребру. Замеры проводились аппаратурой Racelogic.

© Koenigsegg

Сам Jesko Absolut был в стандартной спецификации, с шинами Michelin Pilot Sport Cup2 R и полным баком биоэтанола E85. В целях безопасности на гиперкар поставили каркас, плюс Маркус Лунд попросил заменить водительское кресло на аналогичное, но от One:1. Разгон с нуля до 400 километров в час (фактическая скорость — 412 км/ч) и последующее торможение заняли 27,83 секунды — почти на секунду меньше, чем потребовалось «Регере» в 2023-м. Заодно на счет Koenigsegg были записаны ещё три мировых рекорда: 0−400 км/ч за 18,82 секунды, 0−250−0 миль/ч за 28,27 и 0−250 миль/ч за 19,2 секунды.

© Koenigsegg

Всё это было достигнуто без использования активной аэродинамики, хотя и без неё Jesko Absolut может похватать одним из самых низких коэффициентов сопротивления воздуху — 0,278. У Rimac Nevera этот показатель равен 0,3, а у Bugatti Chiron — 0,35. Двигатель Jesko — пятилитровый V8 с двумя турбокомпрессорами, который на обычном бензине выдает 1280 лошадиных сил, а на биоэтаноле — 1600. Пиковый крутящий момент в 1500 Нм доступен на 5100 оборотах в минуту. Привод у гиперкара задний. Тяга на колеса идет через девятиступенчатую коробку передач Light Speed Transmission с восемью многодисковыми сцеплениями в масляной ванне.