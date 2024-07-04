Электрокар Tesla Model 3 ударили об отбойник на скорости 100 км/ч . Ответ на этот вопрос, что в этом случае произойдет с автомобилем, дали сотрудники Института транспорта американского штата Техас, которые опубликовали видеоролик с краш-тестом популярного электромобиля. В рамках испытаний эксперты планировали выяснить, как поведет себя дорожная инфраструктура при ДТП со стандартной батарейной машиной. Ученые смоделировали все необходимые условия на испытательном полигоне.

В ходе краш-теста Tesla Model 3 столкнули с ограждением, которое устанавливают на опасных участках скоростных трасс. Такой отбойник должен замедлить автомобиль, исключив его вылет на встречную полосу. Электрокар направили в ограждение под углом 25 градусов на скорости 100 километров в час.

В результате удара электромобиль пробил заградительный барьер насквозь. Ученые сделали вывод, что это произошло из-за большой массы, которая связана с наличием аккумуляторных батарей. Несмотря на страшные кадры, специалисты отметили, что если бы в салоне «Теслы» находились пассажиры, они бы не получили серьёзных повреждений.

По результатам испытаний эксперты заявили, что в связи с массовым развитием батарейного транспортам стране необходимо модернизировать дорожную инфраструктуру.

Еще один необычный краш-тест провела в апреле компания Volvo. Представители шведской марки столкнули самый габаритный и самый миниатюрный электрокары.