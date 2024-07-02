Компания Suzuki отказывается от Ignis и Jimny в пользу электрокаров. Также сокращение модельной линейки затрагивает модели Swace и Swift Sport.

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Отказ сразу от четырёх моделях, пока только на конкретном рынке, обусловлен "подготовкой к переводу бренда и его дилерской сети в полное соответствие всем законам Великобритании и ЕС". Ожидается, что модели Ignis, Jimny LCV, Swace и Swift Sport исчезнут к началу 2025 года, а Suzuki будет предлагать линейку электрифицированных автомобилей, в которую войдут Swift, Vitara, S-Cross и Across PHEV.

Первый электромобиль Suzuki появится в следующем году. Его концепт eVX был показан в прошлом году, на премьере компания заявила, что автомобиль на его базе будет нацелен на то, чтобы привнести наследие внедорожников марки в новую эру электричества.

Технические характеристики представлены не были, за исключением запаса хода - примерно 550 км (данные не подтверждены сертификацией).