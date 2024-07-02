В Белоруссии появится «народный» электрокар за 1 370 000 рублей

В Белоруссии стартуют продажи доступного электрохэтчбека Dongfeng Box. Это очень маленький автомобиль: габаритная длина пятидверки — 4030 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1570 мм, колёсная база — 2660 мм. Единственный мотор мощностью 95 л.с. передние колёса, а в качестве батареи применён недорогой литий-железо-фосфатный аккумулятор ёмкостью 42,3 кВт·ч, с которым запас хода на одной зарядке составляет 430 км по циклу CLTC.

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В Белоруссии официальным импортёром марки Dongfeng выступает ООО «Автопромсервис». По его заказу местные дилеры будут получать электрокары, оборудованные европейским зарядным разъёмом CCS Тype2.

Как сообщил редакции Quto сотрудник этой фирмы, сейчас локальный офис китайского бренда прорабатывает ценовую политику. Но ранее сообщалось, что новинка будет стоить около 50 000 рублей (1 370 000 российских).

В свою очередь, московское представительство Dongfeng не планирует выводить на российский рынок такую машину. Хотя, возможно, «бюджетная» модель могла бы быть интересна нашей публике.

И продолжая тему. В Белоруссии накануне стартовали продажи дешёвых Lada Largus. Как выяснилось, в соседней стране универсалы отдают по крайне привлекательным ценам.