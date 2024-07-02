Audi снижает цены на мощные Q8 e-tron и убирает базовую модель

Audi внесла значительные изменения в свою линейку электрических внедорожников Q8 e-tron, отказавшись от базовой версии 50 Quattro и существенно снизив стоимость мощных моделей. Ранее базовая модель 50 Quattro с двумя электромоторами общей мощностью 340 л.с. и аккумулятором на 89 кВт-ч была доступна по начальной цене 78 355 евро. Теперь же, этот вариант больше не будет продаваться, сообщает 32cars.ru.

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Линейка теперь начинается с более мощной версии 55 Quattro, оснащенной двигателем на 408 л.с. и аккумулятором на 115 кВт-ч. Настройки цен прошли пересмотр: Audi снизила цену на Q8 e-tron 55 Quattro в комплектации Advanced Edition на 5 365 евро, установив новую цену в 78 990 евро. Аналогично, модель Q8 Sportback e-tron теперь доступна по цене 80 990 евро, что на 5 765 евро дешевле предыдущей цены. Для тех, кто ищет еще большую мощность, доступна модель SQ8 e-tron с двигателем на 503 л.с. Цена на эту модель также немного поднялись, составляя теперь незначительное увеличение на 885 евро для стандартной версии и на 485 евро для версии Sportback.

Эти изменения в ценовой политике и модельном ряду делают более мощные версии Audi Q8 e-tron более доступными для потребителей, предлагая улучшенную производительность по более привлекательной цене, приближенной к той, которая была ранее на базовые модели.