Рассекречен салон роскошного седана Huawei. Фото

Опубликованы фотографии салона конкурента Mercedes-Maybach S-Class от Huawei. Электрический седан Stelato S9 оснастят подогревом и вентиляцией всех сидений, камерами бокового обзора, аудиосистемой с объемным звуком и ИИ-автопилотом. По предварительным оценкам, в Китае S9 будет стоить от 450 до 550 тысяч юаней. При этом сама модель объявлена глобальной, поэтому в будущем может появиться в других странах.

© Motor.ru

Марка Stelato, запущенная Huawei и подразделением BAIC BluePark, опубликовала фотографии интерьера флагманского электрокара S9. Седан заявлен как глобальная модель. Правда, сперва он появится в Китае, где будет стоить 450—550 тысяч юаней, что соответствует 5,4—6,7 миллиона рублей. В конкуренты новинке записали Mercedes-Maybach S-Class, Audi A8 и BMW 7 Series.

© Stelato

© Stelato

© Stelato

© Stelato

© Stelato

© Stelato

© Stelato

© Stelato

Новая порция снимков раскрывает внутреннее убранство S9, но подробностей пока нет. Китайские СМИ пишут, что седан получит обивку из кожи «наппа» (задние кресла сделаны по технологии Zero Gravity), декоративные накладки из натурального дерева и аудиосистему Huawei. Все сиденья будут оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. А ещё на электрокаре дебютирует интеллектуальная система вождения Huawei Qiankun ADS 3.0, которая работает на базе ИИ и может, к примеру, припарковать машину без контроля со стороны человека.

Модель предложат в двух модификациях с электромоторами Huawei и батареями CATL. Начальный заднеприводный седан оснастят силовой установкой мощностью 309 лошадиных сил. На двухмоторном электрокаре отдача будет достигать 524 сил. Максимальную скорость обеих версий ограничат на отметке 214 километров в час. А на одной зарядке S9 проедет более 800 километров.