В октябре в России стартуют официальные продажи кроссовера Soueast S09

Осенью Soueast официально появится на авторынке России. С одной из моделей этой марки — кроссоверами DX8S — российские автолюбители уже знакомы. Их продавали в салонах Jetour уже в прошлом году, и в этом нет ничего удивительного — автомобиль является одной из разновидностей кроссовера Jetour X70. Теперь же Soueast хочет стать полноправным участником российского автомобильного рынка.

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Компания, основанная в 1995 году, начинала с выпуска лицензионных копий Mitsubishi. Собственные модели появились позже. В 2018 году дела у автопроизводителя заметно ухудшились — за три года объемы реализации упали с 85 до 7 тысяч автомобилей в год. Три года назад Mitsubishi продала свои 25% акций компании Soueast, ещё через год началось сотрудничество с Chery. На китайском сайте компании Soueast представлено восемь моделей, но часть из них уже выведены из продажи. В России Soueast представит совсем другие модели.

Официальный российский сайт Soueast должен заработать в июле, а в октябре к дилерам поступит большой кроссовер под названием Soueast S09. По сути, это перелицованный Jetour X90 Plus, сделанный на основе Chery Tiggo 8. В Китае эта модель продается под названием Jetour Shanhai L9. Её гибридная версия в рублёвом эквиваленте стоит от 2,04 до 2,31 миллионов.

В России Soueast S09 планируют представить в нескольких вариантах. Кроссовер будет доступен с двумя двигателями: 1.6 (197 лошадиных сил) и 2.0 (200 лошадиных сил). Переднеприводные автомобили получат 7-ступенчатый «робот», а полноприводные — 8-ступенчатый «автомат». В перспективе появление подзаряжаемого гибрида.

В ноябре в России должен появиться Soueast S07, сделанный на базе Jetour X70 Plus. Официального представления у S07 ещё не было. Но, по обсуждениям, можно понять, что дизайн вполне вероятно будет повторять Jetour Shanhai L7. В России S07 будет представлен только с бензиновым турбомотором 1,6 (197 лошадиных сил) в переднеприводном и полноприводном исполнении.

В 2025 году Soueast планирует привезти кроссовер S06 и S05, среднеразмерный кроссовер Soueast S08, а также седаны E07 и E05.