АвтоВАЗ анонсировал новинки Lada до конца 2024 года

По словам вице-президента по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрия Костромина, во втором полугодии планируется

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"вывести на рынок новые модели, опции и модификации, а также предложить клиентам новые выгодные программы приобретения автомобилей".



Ранее "РГ" сообщала, что осенью 2024 года в продаже появятся Lada Largus Cross, а также семиместные версии универсала .

В третьем квартале должен состояться запуск электрической версии "Ларгуса" и появление на Lada Vesta системы ESC.

На конец года намечен запуск Lada Vesta с ручным управлением и мелкосерийного внедорожника Lada Niva Sport.

Также к концу года обещано возвращение на Lada Granta таких опций, как климат- и круиз-контроль, и обновление материалов отделки.