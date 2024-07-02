Стало известно, зачем водители вешают светоотражающий жилет на кресло пассажира

В России многие водители часто надевают жилет на пассажирское кресло. О том, почему они прибегают к этому, выяснили «Аргументы и Факты».

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В частности, водители надевают жилет на пассажирское кресло, поскольку это удобно, пишут авторы. Речь идет о ситуациях, когда автомобилисту нужно регулярно выходить из машины в темное время суток. Чтобы не искать светоотражающий жилет каждый раз и не расправлять его постоянно, он просто вешает его на соседнее кресло и при необходимости сразу надевает, говорится в публикации.

Кроме того, когда инспектор ГАИ останавливает на трассе или на посту, он сразу увидит, что жилет у водителя есть. Так, придираться к водителю будут меньше, отмечается в статье.

«Также жилеты вешают на пассажирское кресло для защиты от загрязнений и от нагревания, используя их как дешевые и многофункциональные чехлы для сидений — стоят копейки, а потому не жалко, если быстро испачкаются», — пишет издание.



Кроме того, в темное время суток жилет на пассажирском сиденье помогает лучше видеть дорожные знаки. Это объясняется тем, что свет фар отражается от дорожных знаков и от жилета на пассажирском сиденье, подчеркивается в публикации.

В России многие водители часто надевают жилет на пассажирское кресло. О том, почему они прибегают к этому, выяснили «Аргументы и Факты».

В частности, водители надевают жилет на пассажирское кресло, поскольку это удобно, пишут авторы. Речь идет о ситуациях, когда автомобилисту нужно регулярно выходить из машины в темное время суток. Чтобы не искать светоотражающий жилет каждый раз и не расправлять его постоянно, он просто вешает его на соседнее кресло и при необходимости сразу надевает, говорится в публикации.

Кроме того, когда инспектор ГАИ останавливает на трассе или на посту, он сразу увидит, что жилет у водителя есть. Так, придираться к водителю будут меньше, отмечается в статье.

«Также жилеты вешают на пассажирское кресло для защиты от загрязнений и от нагревания, используя их как дешевые и многофункциональные чехлы для сидений — стоят копейки, а потому не жалко, если быстро испачкаются», — пишет издание.



Кроме того, в темное время суток жилет на пассажирском сиденье помогает лучше видеть дорожные знаки. Это объясняется тем, что свет фар отражается от дорожных знаков и от жилета на пассажирском сиденье, подчеркивается в публикации.