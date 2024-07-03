Власти хотят помочь автопрому создать отечественную платформу для легковушек

Минпромторг хочет создать российскую платформу для легковушек. Для этого он обратится к представителям автопромышленности: в рамках стратегии развития автопрома они обсудят возможность создания модульной «тележки», пишут «Известия». На ней можно будет строить локализованные автомобили в сжатые сроки и в больших объемах, параллельно загружая мощности отечественных производителей комплектующих.

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Предполагается, что платформу смогут использовать несколько российских автопроизводителей. Она может лечь в основу седанов и кроссоверов классов C, D и E. Ориентировочная стоимость разработки — 180 миллиардов рублей.

Порядок субсидирования НИОКР уже определен. Деньги будут привлекать в том числе с помощью программы «Автокомпоненты» с льготными займами, которую Минпромторг запустил в 2022 году, и кластерной инвестиционной платформы.

Сами производители идею пока оценивают неоднозначно. По словам инсайдеров, сейчас им выгоднее вкладываться в локализацию иностранных платформ, в частности китайских. Этим, к примеру, занимается столичный «Москвич». Кроме того, до того, как приступать к созданию архитектуры, нужно наработать собственную компонентную базу.

О разработке технологически суверенной платформы говорят с 2022 года, а ряд производителей обещали в разное время выпустить свои. Это, например, "Автотор", "Москвич", Atom и АвтоВАЗ.