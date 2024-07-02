Необычный Maserati: 600 сил и «максималка» 74 км/ч

Maserati выпустила электрический катер стоимостью 2,5 миллиона евро. Он называется Tridente и построен в сотрудничестве с фирмами Vita Power и Hodgdon Yachts. Силовая установка мощностью 600 сил позволяет лодке разгоняться до 74 километров в час, а батарея емкостью 252 киловатт-часа проплывать до 70 километров.

© Motor.ru

Компания Maserati представила электрический катер Tridente (в переводе с итальянского — трезубец) стоимостью 2,5 миллиона евро. Его дизайн разработан в Италии. Силовая установка создана в Англии фирмой Vita Power. А постройкой занимается специализирующаяся на тендерах американская верфь Hodgdon Yachts. Катер вмещает до 10 пассажиров и предлагает всё для дневных прогулок по озерам и вдоль морских побережий. Здесь есть система стабилизации ZipWake, платформа для купания, душ, холодильник и даже санузел.

© Maserati

© Maserati

© Maserati

© Maserati

© Maserati

© Maserati

© Maserati

Постройка Tridente занимает около девяти месяцев. Корпус изготавливают из углепластика. Батарея катера работает под напряжением 400-вольт и имеет общую емкость 252 киловатт-часа (четыре блока по 63 кВт•ч). Электромоторы с отдачей около 600 лошадиных сил приводят гребные винты Mercury и позволяют разгоняться до 40 узлов — 74 километров в час. Запас хода небольшой: 50—70 километров. Но благодаря поддержке быстрой зарядки наполнить батарею с 10 до 90 процентов можно в течение часа.

© Maserati

На фотографиях рядом с Tridente позирует электрический кабриолет GranCabrio Folgore, который недавно получил особую версию в честь 50-летия супертосканского вина Tignanello. Спорткар окрасили в «металлик» Terra di Tignanello, салон обшили растительной кожей Vegea и украсили натуральным деревом. Автомобиль выпустят в единственном экземпляре и продадут на благотворительном аукционе.