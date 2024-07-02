Польша скоро запустит скоростную дорогу до белорусской границы

Польша продолжает строить скоростную дорогу до белорусской границы. S19 финиширует перед самим пунктом пропуска «Кузница Белостоцкая» (сопредельный белорусский — «Брузги»), где планируется организовать шесть полос движения, из которых четыре — на выезд из страны. На 600-метровом участке дороги вблизи погранперехода покрытие выполнят по цементобетонной технологии, а на остальной части — по традиционной асфальтобитумной.

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Многие предполагали, что после охлаждения дипломатических отношений между Белоруссией и Польшей польская сторона заморозит проект. Однако, как отмечает издание «АвтоГродно», трассу могут открыть до конца текущего года.

Всего будет построено 15,8 км дороги. Первые 5,25 км будут соответствовать стандарту дороги общего пользования, а последующие 10,5 км — стандарту скоростной автомагистрали, где скорость движения составит до 140 км/ч.

Кроме того, возле пограничного перехода откроется огромный логистический центр на 820 автопоездов. Работы начались недавно, но уже стартовало бетонирование территории под будущий перегрузочный хаб.

Между тем, в Белоруссии стартовали продажи дешёвых Lada Largus. Так, в соседней стране универсалы отдают по крайне привлекательным ценам.