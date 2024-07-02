Стартовали продажи бюджетной версии Volkswagen Nivus Sense

Volkswagen расширяет доступность своего кроссовера Nivus в Бразилии, представляя бюджетную версию Sense, ранее доступную только для лиц с ограниченными возможностями, сообщает SPEEDME.RU. Стратегическая цена в 1,88 млн рублей позволяет покупателям претендовать на федеральные и региональные льготы, сохраняясь в пределах установленного лимита в 1,9 млн рублей.

© Volkswagen

Nivus Sense 2024 оснащён рядом технологий: 8-дюймовая цифровая приборная панель, полностью светодиодные фары, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и другие. Однако, чтобы снизить стоимость, из комплектации исключены некоторые опции, в том числе продвинутая мультимедиа и беспроводное зарядное устройство.

Модель оснащена 1.0 TSI двигателем мощностью до 128 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, поддерживая традиционные высокие стандарты комфорта и безопасности.