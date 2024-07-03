КамАЗ начал тесты троллейбуса собственного производства

На полигоне завода НефАЗ запустили испытательную трассу для троллейбусов. Стоит уточнить, что НефАЗ, то есть Нефтекамский автомобильный завод, выпускает пасажирскую технику под маркой КамАЗ. На его новом полигоне есть эстакада, несколько участков искусственных неровностей разного вида, а также освещение и видеонаблюдение. Кроме испытаний ходовой части на трассе можно вести замеры шума, сообщает газета «Вести КАМАЗа».

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Изготовителем контактной сети выступила санкт-петербургская компания ПКФ «Снарк». В Нефтекамске для тестов фирмой была собрана специальная автоматическая тяговая подстанция, а при монтаже сети применялись композитные материалы.

Первый троллейбус под брендом КамАЗ успел проехать по испытательной трассе. Модель 62825 создана на базе хорошо знакомого москвичам электробуса (на заглавном фото). Первым эксплуатантом станет перевозчики из города Чебоксары.

Кстати, в 2023 году российские заводы получили рекордное количество заказов на троллейбусы. И появление «рогатого» позволит известному производителю грузовиков, автобусов и электробусов усилить позции на рынке пассажирского транспорта.

В свою очередь, марка Volgabus также начала испытания своего первого троллейбуса «Пересвет». Как отмечают создатели, новинку отличают низкопольный салон, комфортабельные сиденья и мощный климатический комплекс.