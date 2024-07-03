Глобальный спад: Tesla переживает не лучшие времена

Ранее компания Tesla отказалась от планов продавать 20 миллионов электромобилей в год, так как её глава, Илон Маск, приоритетным направлением считает производство беспилотных электромобилей, а не традиционных.

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По итогам второго квартала 2024 года американский производитель поставил на рынок 443 956 электромобилей, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Большая часть из них — бюджетные модели Model 3 и Model Y (422 405 штук).

Производство автомобилей Tesla за этот период снизилось на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, что составило 410 831 электромобиль. Аналитики прогнозируют ещё большее падение спроса и массовые увольнения сотрудников.

В ближайших планах Tesla — выпуск трёх новых электромобилей, судя по презентации на ежегодном собрании акционеров. Никаких подробностей не раскрывается, но есть предположение, что две модели из трёх представленных могут появиться до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что на российский рынок вернулся японский хэтчбек Suzuki Swift, который официально продавался в стране до 2015 года. По результатам совместного исследования издания WhatCar и страховой компании MotorEasy хэтчбек Suzuki Swift был признан самым надежным компактным автомобилем в мире.