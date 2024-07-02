В некоторых автомобилях корпорции Tesla появится функция автоматической дезинфекции. Об этом сообщает издание Electrek.

На патент под названием «Управление условиями окружающей среды в закрытых помещениях» обратили внимание журналисты медиа. По мнению авторов, патент описывает принцип работы автоматизированной системы дезинфекции, которая появится в роботизированном такси Tesla. Ранее глава компании Илон Маск пообещал представить проект роботакси 8 августа.

В опубликованном документе подробно описывается, каким образом салон автомобиля может быть продезинфицирован. Информацию о загрязнении в машине будут собирать акустический, тепловой, радиочастотный датчики, а также камера, сенсоры давления, температуры и прочая электроника. Также при очистке салона можно будет использовать ультрафиолетовые лампы.

В патенте косвенно упоминается, что изобретение будут применять в автономном транспорте, предназначенном для перевозки пассажиров. Так, в документе говорится, что общественный транспорт имеет преимущества в плане стоимости, эффективности и экологической устойчивости перед индивидуальным автомобилем, однако в то же время содействует распространению инфекционных заболеваний через загрязненный воздух или поверхности.

В конце июня сотрудник корпорации Tesla показал видео, демонстрирующее работу роботизированного такси. Судя по ролику, пассажир сможет вызвать такси через приложение и там же настроить температуру в салоне.