Перезапуск завода VW в Калуге: создана новая фирма для выпуска автомобилей

Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу с фирмой АГК.

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Для возобновления производства на бывшем заводе Volkswagen в Калуге была создана новая компания под названием АГК. Эта информация подтверждается данными из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее ГК «АГР» объявила о планах перезапустить завод в Калуге, однако не уточнила, какие марки и модели автомобилей будут производиться. Активы, включая завод, были проданы компании «Арт-Финанс» за 125 миллионов евро.

Согласно официальному сообщению ГК «АГР», опубликованному 1 июля, запуск производства намечен на начало августа 2024 года. В рамках подготовки к перезапуску была проведена модернизация оборудования и программного обеспечения, налажены новые логистические цепочки, а также произошла переподготовка персонала. На начальном этапе автомобили будут собираться методом крупноузловой сборки, с последующим переходом на полный цикл производства, включая сварку и окраску кузовов.

План модернизации завода рассчитан на 18 месяцев и будет проходить параллельно с производством автомобилей. Компания планирует постепенно увеличивать использование российских комплектующих, чтобы повысить уровень локализации продукции. Новый владелец завода не разглашает подробности о модельном ряде, комплектациях и ценах на выпускаемую продукцию, пообещав предоставить эту информацию позднее. Калужский завод является одним из крупнейших автопредприятий в России, с производственной мощностью 225 тысяч автомобилей в год, что сопоставимо с бывшим заводом Hyundai в Санкт-Петербурге и превосходит мощности других иностранных автоконцернов в России.