В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей

Мошенники в России начали продавать автомобили по поддельным паспортам. Об это в интервью изданию «Газета.Ru» сообщил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. По данным специалиста, при помощи ненастоящего документа злоумышленники стараются реализовать машины с криминальным прошлым. Чаще всего к таким схемам прибегают при продаже угнанных автомобилей, а также транспортных средств, которые находятся в залоге или имеют другие ограничения на регистрационные действия.

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При покупке автомобиля эксперт советует обращать пристальное внимание на оформление паспорта продавца. В документе должны отсутствовать признаки переклейки фотографии, а также второй ламинирующий слой. Также необходимо убедится, что злоумышленник не вклеивал лишнюю страницу у корешка паспорта.

При проверке документа рекомендуют сопоставить серию, номер и год выдачи с кодом подразделения, в котором он выдан. Мошенники часто используют паспорта с московским регионом, при этом код подразделения к столице не относится. К примеру, в поддельных документах первые две цифры, обозначающие регион выдачи, не соответствуют остальным данным.

В конце мая в России появилась мошенническая схема с водительскими правами. Злоумышленники предлагали купить документ на фишинговых интернет-страницах.