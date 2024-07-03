Пикап Kia Tasman вышел на дорожные тесты в серийном кузове

В Южной Корее на дорогах общего пользования был замечен тестовый прототип пикапа Kia Tasman, который выйдет на рынок в 2025 году. Это не первый раз, когда модель была замечена во время испытаний, но есть важный нюанс - это авто с серийным кузовом, а не мул.

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"РГ" публиковала видео с тестовым Kia Tasman в середине мая: однозначно идентифицировать автомобиль как агрегатоноситель помогли открытая головная оптика, а также просвечивающий сквозь камуфляж рисунок фонарей - эти элементы достались пикапу от электрокроссовера Kia EV9.

На прошлой неделе Kia представила публике Tasman в пестром камуфляже, за которым не прикрыли арки колес и фары. На новых фото, опубликованных Autospy, фар не видно, но можно распознать знакомые накладки и графику фонарей, отличную от той, что была на майском прототипе.

Однако пикап, сфотографированный в мае и имеющий элементы от EV9 в конечном счете может оказаться вторым пикапом марки - электрическим, анонс которого состоялся еще в апреле.

Другими словами, Kia приступила к активной фазе испытаний на выносливость товарного автомобиля. В противном случае кампания по выпуску пикапа будет провалена на фоне уже зарекомендовавших себя конкурентов, таких как Ford Ranger, Toyota Hilux и Isuzu D-Max.

Главным рынком для Kia Tasman станет Австралия, также пикап планируют продавать в США, Корее, Африке и на Ближнем Востоке.