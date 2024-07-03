Maserati показала уникальный кабриолет GranCabrio Folgore Tignanello

Спецверсия двухдверки получила своё название, а также цвет кузова в честь одноименного итальянского вина.

© Колеса.ру

Марка Maserati входит в состав автогиганта Stellantis. Купе GranTurismo в различных модификациях вышло на рынок в прошлом году, бензиновый кабриолет GranCabrio Trofeo дебютировал в феврале текущего года, а полностью электрический вариант с прибавкой Folgore к названию был представлен в апреле. Теперь итальянцы разработали особенную версию на базе последнего.

Кабриолет Maserati GranCabrio Folgore Tignanello представлен в единственном экземпляре. Он будет продан на аукционе, который пройдёт в конце следующей недели, 14 июля, в рамках мероприятия Arts for All фестиваля Napa Valley в Калифорнии. В компании рассказали о том, что все средства, вырученные от продажи спецверсии, будут переданы на благотворительность.

Особенное исполнение кабриолета получило своё название – Tignanello – в честь красного итальянского вина, созданного в 1971 году (одно из первых красных вин Кьянти Классико, в котором не использовался белый виноград). Его производит компания Marchesi Antinori, которая сейчас отправила в продажу вино урожая 2021 года и отпраздновала 50 лет с появления первого купажа.

Помимо «говорящего» названия, особенная двухдверка Maserati GranCabrio Folgore получила ещё новый колер для окраса кузова – речь идёт о медно-бордовом цвете, которому дали наименование Terradi Tignanello. Экстерьер дополнен чёрными легкосплавными дисками и суппортами, аналогичного цвета мягким верхом и медными фирменными знаками.

Четырёхместный салон у этого кабриолета отделан экокожей Vegea, в составе сырья для которой числится виноградный жмых. Помимо этого на дверных картах и центральной консоли есть вставки из тёмного дерева с надписями, которые напоминают печать на дубовых бочках. Ещё такой GranCabrio Folgore получил эмблему в виде трезубца, вышитую на подголовниках, вписанную в схематичное солнце (является отличительной чертой оформления вина Tignanello).

«Начинка» у спецверсии, конечно, стандартная. Кабриолет оснащается трёхмоторной установкой (мощность каждого – 408 л.с.), при этом один двигатель установлен на передней оси, оставшиеся два – на задней. Совокупная отдача равна 761 л.с., в режиме MaxBoost показатель кратковременно повышается до 829 л.с.; максимальный крутящий момент – 1350 Нм. На разгон с места до «сотни» двухдверке требуется 2,8 секунды, до 200 км/ч – за 9,1 секунды. Максимальная скорость равна 290 км/ч.

Ещё в состав системы полностью электрического кабриолета входит тяговая батарея ёмкостью 92,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 83 кВт*ч). Максимальный запас хода на одной зарядке составляет 447 км при расчёте по циклу WLTP.