С молотка пустят Lamborghini Miura, простоявший в гостиной несколько десятилетий

На продажу выставят Lamborghini Miura, который с 80-х годов выполнял роль мебели. Торги проведет аукционный дом Gooding & Company, специалисты которого рассчитывают выручить за винтажный суперкар от двух до 2,5 миллиона долларов (примерно от 175 до 220 миллионов рублей). Всего итальянские инженеры собрали 338 подобных купе. Представленный экземпляр долгое время считался утерянным.

© Motor.ru

Lamborghini Miura P400 S выпускали с 1968 по 1971 годы. Данный суперкар, собранный в июле 1970 году, отличается коричневым оттенком кузова Luci del Bosco Metallizzato, который сочетается с комбинированным салоном из бежевой ткани и натуральной кожи. Первое десятилетие суперкар провел в Италии. Однако в начале 1980-х автомобиль перевезли в США, после чего разместили в гостиной жилого дома.

© Gooding

© Gooding

© Gooding

© Gooding

© Gooding

© Gooding

© Gooding

© Gooding

Предметом мебели суперкар был вплоть до нынешнего года. Чтобы вытащить машину из гостиной, новому владельцу пришлось снести несколько внутренних стен дома. За годы простоя Lamborghini сохранился в полностью аутентичном состоянии. Однако длительное забвение все же сказалось на внешнем виде и техническом состоянии модели.

В ходе торгов, которые состоятся в августе, за считавшийся утерянным Lamborghini Miura P400 S с пробегом 42 тысячи километров собираются выручить до 2,5 миллионов долларов.

В конце 2022 года в США продавали классический Aston Martin DB4, который забыли в гараже на три десятилетия. Тогда специалисты считали, что восстановленный спорткар может стоить около миллиона долларов.