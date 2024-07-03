Минпромторг уверяет, что КамАЗ никак не может догнать «китайцев»

Китайские модели составили серьёзную конкуренцию российскому автогиганту. Напомним, что поставки европейских грузовиков сейчас заблокированы санкциями, а потому легально купить Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco или Renault нельзя. А потому компании (и частники) выбирают технику производства КНР.

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По информации Минпромоторга, по итогам января-июня 2024-го Sitrak продал на российском рынке 10 146 грузовиков, а КамАЗ — только 9455 единиц. Также весьма неплохо среди отечественных перевозчиков неплохо расходился Shacman — его тираж 6779. FAW реализовал 4058 машин.

Что касается малотонажного сегмента, то здесь безоговорочным лидером продолжает оставаться ГАЗ, реализовавший 27 268 единиц. Почти втрое от нижегородского конкурента отсал УАЗ, который выбрали 11 020 покупателей. Данные марки Sollers аналитики не приводят.

Кстати, КамАЗ ранее рассказал, как быстро угробить новый грузовик. Кроме того, в компании дали несколько полезных советов владельцам коммерческого транспорта.