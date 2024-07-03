В Москве состоялась официальная презентация кроссоверов Hongqi HS3

Новый кроссовер Hongqi HS3 дебютировал на российском рынке – цены.

В Москве состоялась премьера нового кроссовера от компании Hongqi – HS3. Среднеразмерный паркетник длиной 4,66 метра является самым младшим в линейке китайского премиального бренда.

Как и все последние модели бренда, дизайн HS3 создавал британский автомобильный дизайнер (вице-президент по дизайну и креативный директор китайской государственной марки FAW Group Hongqi) Джайлс Тейлор. Поэтому в экстерьере нового «Красного знамени» (так переводится название бренда Hongqi) без труда узнаются фирменные нотки, вроде красной эмблемы, заходящей с решетки радиатора на капот. Или росчерка на передке в виде крыльев орла. Как бы то ни было, но дизайн – это дело вкуса.

Тем не менее, раз кроссовер позиционируется как премиальный, то по всем пунктам он должен соответствовать этому званию. Особенно усердно поработали над шумоизоляцией: тройные уплотнители дверей, изолирующие маты и заполненные хлопковым материалом полости.

В итоге на холостых оборотах уровень шума составляет всего 36 dB, а на скорости 60 км/ч – 56,5 dB. Обязательно проверим эти данные, когда будем проводить тест-драйв. Hongqi HS3 доступен с двумя вариантами двигателя, коробки передач и привода. Базовый автомобиль оснащен полуторалитровым турбомотором 1.5T-GPF мощностью 156 л.с. и с крутящим моментом в 252 Н·м. Он работает в паре с семиступенчатым преселективным роботом.

Привод у такой версии – только на передние колеса. Также доступен вариант с двухлитровым турбомотором 2.0T-GPF мощностью 245 л.с. С этим двигателем агрегатируется восьмиступенчатый автомат Aisin. Такая версия уже оборудована полным приводом. Двухлитровый HS3 достигает скорости 100 км/ч за 6,69 секунды. Впрочем, базовый автомобиль тоже неплох и набирает первую сотню за 9,9 секунды.

Цены уже известны. Базовый автомобиль в комплектации Comfort с передним приводом будет стоить 3 990 000 рублей. А полноприводный HS3 Deluxe обойдется в 4 590 000 рублей.