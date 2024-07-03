635 сил и 4 секунды до «сотни»: представлен самый мощный Land Rover Defender

Компания Land Rover рассекретила самый мощный и динамичный Defender. Его назвали Octa в честь самого прочного минерала на земле — алмаза — в огранке восьмигранный октаэдр. Defender Octa отличился увеличенным дорожным потенциалом, более комфортным салоном, но главная его особенность — «мягкогибридная» силовая установка на базе V8 от BMW, позволяющая разгоняться с места до 100 километров в час за четыре секунды ровно.

© Motor.ru

В движение Land Rover Defender Octa приводит 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом и с 48-вольтовой надстройкой. Он развивает 635 лошадиных сил и 750 Нм, причем крутящий момент можно кратковременно увеличить до 800 Нм при активации режима Dynamic Launch Mode. Максимальный момент доступен в диапазоне от 1800 до почти 6000 оборотов в минуту. Скорость внедорожника ограничена на отметке 250 километров в час.

На Octa дебютировала активная пневмоподвеска 6D Dynamics с более длинными и жесткими поперечными рычагами, устраняющая продольные и поперечные крены кузова и обеспечивающая большую артикуляцию колес вне асфальта. Дорожный просвет увеличен на 28 миллиметров по сравнению с обычным Defender, а колея расширена на 68.

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

Octa умеет автоматически определять, по какой поверхности движется, и самостоятельно оптимизировать настройки. Помимо стандартных режимов, есть особый Octa — первый в истории Defender режим для бездорожья с фокусом на производительность. Он включает функцию Off-Road Launch и особые настройки АБС для большей эффективности на нетвердых поверхностях.

У Octa 400-миллиметровые передние тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами, 22-дюймовые колесные диски в расширенных арках и 33-дюймовые шины Goodyear Advanced All-Terrain, созданные специально для этой версии. Поработали в Land Rover и над геометрией кузова, увеличив углы въезда и съезда. Внедорожник также может преодолевать более глубокий брод, чем любой из серийных Defender, — до одного метра.

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

Для самого мощного Defender создали собственную эмблему, которая повторяется на кузове, — ромб (или перенесенный на плоскость октаэдр), заключенный в круг. Все Octa предложат в двухцветной окраске с крышей и пятой дверью в глянцевом черном оттенке. Кузов предложат за доплату покрыть защитной матовой пленкой.

Салон можно отделать материалом Ultrafabric, который на треть легче кожи, либо оставить стандартную полуанилиновую кожу с текстильными вставками Kvadrat. Еще одна «фишка» — новые передние сиденья Body and Soul Seat с доработанной поддержкой и аудиотехнологией, которая, по словам производителя, позволит не только слышать, но и чувствовать музыку.

В течение первого года Land Rover будет выпускать «приветственный» Octa Edition One с отделкой из углеродного волокна и эксклюзивной окраской. Вживую новинку представят на Фестивале скорости в Гудвуде, который стартует уже на следующей неделе. Цена Octa составит 152 тысячи долларов (13,3 миллиона рублей), а Edition One — 167,8 тысячи долларов (14,7 миллиона).