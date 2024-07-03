Omoda приступила к тестам нового кроссовера C7

Марка Omoda тестирует среднеразмерный кроссовер, который выйдет в следующем году.

© Российская Газета

На фото, опубликованных сайтом "Китайские автомобили", не серийная версия Omoda C7, а агрегатоноситель - автомобиль, созданный из различных подходящих частей от других моделей или сделанных по обходной технологии на скорую руку, поэтому все отличия от прототипа, показанного в июне, нельзя принимать в расчёт.

На данный момент известно, что длина Omoda C7 составит 4621 мм, размер колёсной базы - 2700 мм. Запланированы бензиновая версия и гибрид с возможностью езды на электричестве. Также на премьере концепта сообщили о гидравлической подвеске, которая выведет уровень ездового комфорта на новый уровень.

Конкурентами Omoda C7 в компании считают Haval H6 и Geely Atlas, корейские Hyundai Tucson и Kia Sportage.