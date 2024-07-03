Представлена первая Pagani Huayra с «механикой»

Фирма Pagani построила первую Huayra с механической коробкой передач. Гиперкар под названием Epitome получил новую адаптивную подвеску, титановую выпускную магистраль с шестью патрубками и пересмотренный дизайн с дополнительными экстракторами воздуха в арках, передним сплиттером и антикрылом в духе трековой Huayra R. Двигатель здесь от Utopia — он выдает 864 лошадиные силы и 1100 Нм крутящего момента.

© Motor.ru

Отделение спецпроектов Pagani Grandi Complicazioni представило первую Huayra с механической коробкой передач. Гиперкар назвали Epitome и оснастили семиступенчатой трансмиссией Xtrac со встроенным электронноуправляемым дифференциалом, трехдисковым сцеплением и триподным шарниром вала, как на гоночных машинах. Двигатель V12 6.0 заимствован у Utopia. Он выдает 864 лошадиные силы и 1100 Нм крутящего момента. Из динамических характеристик известна максималка — 350 километров в час.

© Pagani

© Pagani

© Pagani

© Pagani

Неправильно было бы считать, что на «механике» всё и закончилось. Так как это штучный проект, то его проработка заняла столько же времени, сколько уходит на создание серийных гиперкаров. Девять месяцев специалисты Grandi Complicazioni потратили на концептуализацию идеи, за которыми последовали ещё 10 месяцев конструкторской работы. Клиент получил то, что хотел: Huayra обрела новые кузовные панели, светотехнику, интегрированный в передний бампер сплиттер, а также антикрыло, форму которого подсмотрели у трековой Huayra R.

© Pagani

© Pagani

© Pagani

© Pagani

Пожелание улучшить ездовые качества вылилось в пересмотр геометрии подвесок и установку новых электронноуправляемых амортизаторов с режимом super soft для плохих дорог. Он активируется отдельной кнопкой и автоматически отключается на 150 километрах в час. Выпуская магистраль у Huayra Epitome титановая, с шестью патрубками. Причем нижние два работают по принципу формульного «выдувного диффузора», то есть создают дополнительный прижим. Дизайн кованых алюминиевых колес вдохновлён дисками Imola, что тоже неслучайно, поскольку купе есть в коллекции клиента. Во сколько обошлась постройка машины, не сообщается.