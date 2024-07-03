СФ исключил ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при постановке транспорта на государственный учет или перерегистрации в связи со сменой владельца. RT на русском

Нововведение касается как постановки транспорта на государственный учет, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца. Помимо этого, закон разрешает водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Так, прежний владелец имеет право обратиться с заявлением о прекращении госучета авто после продажи, если договор был заключен через портал "Госуслуги" или удостоверен нотариусом. В случае заключения договора в простой письменной форме прежний владелец имеет право обратиться для снятия машины с учета непосредственно в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора через 10 дней со дня продажи. ТАСС

10 июня RT сообщал, что, чтобы снизить стоимость полиса ОСАГО для автомобиля, можно оформить его заблаговременно, выбрать наиболее доступный вариант через сайт-агрегатор либо зарегистрировать автомобиль в регионе с низким территориальным коэффициентом. Газета.Ru