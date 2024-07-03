АвтоВАЗ усовершенствовал процесс сварки Lada Vesta

В Тольятти улучшили процесс сварки кузовов Lada Vesta. Раньше отштампованные панели крыши двое рабочих брали руками, чтобы потом положить на специальную станину, откуда кузовную деталь забирал робот. В этом формате процесс посчитали неэффективным и опасным, так как работники могли пораниться об острые края панели.

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Теперь пост оборудован специальным захватом, с которым работает лишь один человек. При помощи этого захвата (это, выражаясь простым языком, четыре присоски) оператор подхватывает панель крыши, а затем перемещает деталь на вышеупомянутую станину.

В новом формате процедура стала безопаснее, а поскольку работы отныне выполняет один работник, и эффективнее. В компании отмечают, что оптимизировать операцию помогли реализуемые на заводе принципы «кайдзен» (то есть непрерывного улучшения производственных процессов).

Ранее АвтоВАЗ автоматизировал подачу запасного колеса при сборке «Весты». Прежде «запаска» укладывалась работником сборочного конвейера вручную. А теперь, как выяснила редакция Quto, этот процесс доверили специально созданному роботу.