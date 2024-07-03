Hennessey выпустила прощальный Ram с «восьмеркой» HEMI

Ателье Hennessey попрощалось с «восьмеркой» HEMI спортпикапом Mammoth 400. Серия из 250 машин будет построена в сотрудничестве с производителем компонентов подвесок Fox Factory. Каждый пикап получит уменьшенный дорожный просвет, выпускную систему с четырьмя патрубками, кастомный обвес, 22-дюймовые колеса и три цвета кузова на выбор: белый, красный либо синий. Двигатель у всех один: V8 5.7 мощностью 426 лошадиных сил.

© Motor.ru

Американское ателье Hennessey и фирма Fox Factory представили спортпикап Mammoth 400, которому суждено стать одним из последних Ram 1500 с двигателем HEMI V8. Цвета кузова: красный Viper Red, белый Viper White и синий GTS Blue. Неотъемлемая деталь машин — полоски Viper Stripes через весь кузов, кастомный обвес с углепластиковым сплиттером и заниженная подвеска на компонентах Fox / Ridetech. Диаметр колес — 22 дюйма.

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

За основу «Мамонта» взят Ram 1500 Laramie, оснащенный мотором V8 5.7. В Hennessey его отдачу подняли с 401 до 426 лошадиных сил, плюс поставили спортивный выхлоп Borla с углепластиковыми наконечниками. В салоне появились фирменные вышивки на подголовниках и плашки с серийным номером. Гарантия на спортпикап составляет три года или 36 000 миль. Тираж ограничен 250 экземплярами.

© Hennessey

© Hennessey

Для предпочитающих что-то посерьезнее в каталоге Hennessey есть Mammoth 1000 Ram TRX. Как понятно из названия, построен он на базе компрессорного 1500 TRX. Штатно мотор HEMI V8 6.2 развивает 712 лошадиных сил и 881 Нм, но на Mammoth 1000 его мощность доведена под 1012 сил и 1315 Нм.