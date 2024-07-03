Huawei опровергла информацию о выпуске собственного электромобиля

Huawei не собирается выпускать собственный электрокар. Huawei продолжит поддерживать SERES и других производителей, пользующихся её технологиями в своих автомобилях.

© РИА Новости

Huawei активно сотрудничает с автопроизводителями, но выпускать собственный электромобиль, как Xiaomi, не планирует.

Это заявление было сделано производителем после сделки с компанией SERES, которая за 2,5 миллиарда юаней (29,6 миллиардов рублей) выкупила у Huawei и аффилированных с ней лиц ряд активов, в том числе торговые марки серии «Wenjie».

Ранее Jetour анонсировал выход шести новинок в России до 2025 года. Весной 2024 года Jetour озвучил свой масштабный план по развитию линейки на три года вперёд. Потом он был скорректирован, а теперь в нём произошли существенные изменения.

Китайский автопроизводитель продолжает активно продвигаться на российском рынке. Уже в сентябре этого года Jetour начнёт в России продажи компактного кроссовера X50, созданного на базе Soueast DX5. Его называют прямым конкурентом для Belgee X50, Chery Tiggo 4 Pro, GAC GS3 и других моделей сегмента.