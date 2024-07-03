АвтоВАЗ начал работать по ночам

Линия по выпуску Lada Granta теперь работает сверхурочно, пишет сообщество Avtograd News со ссылкой на осведомленный источник.

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Как отмечается, руководство выступило за продление в понедельник и вторник производства «Гранты» на два часа после планового окончания второй смены. По предварительным данным, график со сверхурочной работой на АвтоВАЗе будет действовать всю неделю.

В настоящее время предприятие в Тольятти работает в две смены — с семи часов утра до часа ночи. Сверхурочные работы оплачивают в двойном размере. Подчеркивается, что сейчас смена может продолжаться до трех часов ночи.

Ранее президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что цена нового автомобиля Lada Iskra будет начинаться от 1 млн рублей. Lada Iskra — это новое семейство автомобилей класса B, в линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Как отмечалось, в модельном ряду автогиганта Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.