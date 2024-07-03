В Китае создали автомобильный аккумулятор со сроком службы 50 лет

В электромобилях Geely аккумуляторы смогу служить до 50 лет. Как отмечают разработчики, в конструкции новой батареи используются длинные и тонкие углеродные нанотрубки, которые формируют «магистрали» для передачи ионов. Также заявлены особые добавки для улучшения проницаемости плёнки, что облегчает перемещение ионов лития между электродами.

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Согласно тестам, срок службы находится на уровне 3500 циклов зарядки, что эквивалентно пробегу свыше 1 000 000 километров при минимальном влиянии на запас хода. Если учесть, что обычная семья ежегодно проезжает около 20 000 километров, то батарея эффективно прослужит до 50 лет.

С 10% до 80% новинка заряжается за 17 минут 4 секунды против стандартных для аккумулятора аналогичной ёмкости 26 минут. Ещё одно важное преимущество — при 30-градусном морозе изделие нового поколения сохраняет 90,54% своей первоначальной ёмкости.

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