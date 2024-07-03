В Китае создали автомобильный аккумулятор со сроком службы 50 лет

В Китае создали аккумулятор со сроком службы 50 лет
В электромобилях Geely аккумуляторы смогу служить до 50 лет. Как отмечают разработчики, в конструкции новой батареи используются длинные и тонкие углеродные нанотрубки, которые формируют «магистрали» для передачи ионов. Также заявлены особые добавки для улучшения проницаемости плёнки, что облегчает перемещение ионов лития между электродами.
Согласно тестам, срок службы находится на уровне 3500 циклов зарядки, что эквивалентно пробегу свыше 1 000 000 километров при минимальном влиянии на запас хода. Если учесть, что обычная семья ежегодно проезжает около 20 000 километров, то батарея эффективно прослужит до 50 лет.
С 10% до 80% новинка заряжается за 17 минут 4 секунды против стандартных для аккумулятора аналогичной ёмкости 26 минут. Ещё одно важное преимущество — при 30-градусном морозе изделие нового поколения сохраняет 90,54% своей первоначальной ёмкости.
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