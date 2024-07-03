Особую версию Aston Martin DBX707 назвали в честь болида Формулы-1

Aston Martin представил формульную версию кроссовера DBX707. Технически она не отличается от обычных, но предлагает несколько вариантов декора. В том числе окраску Podium Green с акцентами Lime Green, как у болида AMR24 и официального медицинского автомобиля чемпионата Формулы-1, которым с 2023 года кроссовер и является. В движение машину приводит «битурбовосьмёрка» V8 4.0 мощностью 707 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

© Motor.ru

Кроссовер Aston Martin DX707 в версии AMR24, названной в честь болида Формулы-1 сезона 2024 года, будет предложен в трех цветах на выбор: зеленом Podium Green, черном Onyx Black и белом Neutron White, с акцентами Lime Green либо Trophy Silver и суппортами, окрашенными в колеры Aston Martin Racing Green или AMR Lime. В зеленом цвете кроссовер выглядит точь-в-точь как прошлогодний DBX707 AMR23, ведь источник вдохновения у дизайнеров один — официальный медицинский автомобиль чемпионата.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Cалон DX707 AMR24 можно будет выполнить в цвете Onyx black либо выбрать двухцветную схему Onyx Black / Eifel Green с контрастной лаймовой строчкой. Декор — углеволокно в сочетании с покрытием некоторых элементов «темным хромом» либо «титановая сетка» с «сатинированным хромом». Опознать спецверсию также можно будет по надписям «AMR24» на порогах и особой плашке под капотом. Из нового оснащения заявлена только аудиосистема Bowers & Wilkins, настроенная с учетом внутреннего объема салона кроссовера.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Разумеется, как и все обновленные DBX707, вариант AMR24 оборудован мультимедийной системой собственной разработки Aston Martin. Двигатель при этом стандартный — «битурбовосьмёрка» V8 4.0 Mercedes-AMG, развивающая 707 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка передач — девятидиапазонный автомат, привод полный. С места до 60 миль в час (97 км/ч) Aston Martin DBX707 разгоняется за 3,1 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой 300 километров в час.