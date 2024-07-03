Раскрыты подробности о новом доступном кроссовере Voyah для молодежи

Самым младшим в разрастающейся линейке бренда Voyah станет кроссовер, который пока известен лишь под китайским именем Zhiyin. Компания опубликовала официальные "шпионские" фотографии и рассказала о запасе хода - он, учитывая статус модели, впечатляет.

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Несмотря на то, что внешность Voyah Zhiyin уже была рассекречена китайским Министерством промышленности, в компании продолжают играть в интригу и тизеры. И это забавно, потому что на одном из таких фотонамеков обозначена рыночная цель Zhiyin - позади "китайца" припаркована Tesla Model Y.

Известны также габаритные параметры модели: 4725 х 1900 х 1636 мм, колесная база равна 2900 мм. Таким образом, Zhiyin короче Voyah Free на 80 мм, по колесной базе уступает 60 мм.

Базовый кроссовер заявлен с 292-сильным электродвигателем на задней оси, будут более мощные 313-сильные варианты. Полноприводная версия получит пару 218-сильных электромоторов.

Ёмкость аккумулятора пока не раскрывается, но известно, что поставщиком выступает компания CATL, а максимальный запас хода на одной зарядке может достигать 901 км.

Выход на рынок Voyah Zhiyin запланирован на четвертый квартал 2024 года. Цена пока неизвестна.