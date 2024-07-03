В Москве замечен в продаже обновленный минивэн Kia Carnival

В Москве можно купить новый Kia Carnival. Представленный вариант продается за 7 миллионов рублей. По информации продавца, машина полностью и официально растаможена. У неё русифицированный интерфейс, работающие протоколы Android Auto и Apple CarPlay. В комплектацию входят массажёры передних сидений, вентиляция кресел двух первых рядов и проекционный дисплей.

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Цены на другие предложения начинаются от 4 700 000 миллионов.

Большинство представленных машин оснащены дизельным мотором 2.2 мощностью 194 лошадиных сил или 245-сильной гибридной силовой установкой на базе турбомотора 1.6. После рестайлинга также появилась бензоэлектрическая версия. Можно найти и вариант с двигателем 3.5 мощностью 294 лошадиные силы.

Минивэн в обновлённом варианте был представлен в ноябре 2023 года. Ему заметно изменили внешность, а в салоне появился сканер отпечатков пальцев. Кроме того, была улучшена шумоизоляция, использованы новые амортизаторы — для большего комфорта.

Ранее в России начали продавать надёжный Mitsubishi Xpander Cross. Компактвэн с высоким клиренсом называют главным конкурентом кроссоверов. Новые автомобили в Россию ввозят по «серой» схеме как дилеры, так и «частники». Модель с семиместный салоном, впечатляющим дорожным просветом и надежным силовым агрегатом не имеет аналогов на рынке.