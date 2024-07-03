Haval проведет рестайлинг нового H9

Весной на Пекинском автосалоне состоялась премьера Haval H9 нового поколения. Однако в августе на мотор-шоу в Чэнду китайская марка может показать рестайлинговый или другой опциональный вариант модели.

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На опубликованных "шпионских" фото Haval H9 имеет другую переднюю часть с фарами с прямоугольным рисунком ДХО и чёрной решёткой радиатора. Сзади тоже есть отличия: каждый фонарь не разделен на две части, как на ранее представленном автомобиле, а представлен в едином корпусе, а вместо запаски на пятой двери теперь бокс. В рестайлинговом варианте новый Haval H9 вызывает ассоциации с Land Rover Defender.

Напомним, новый Haval H9 оказался крупнее предшественника: 5070 мм в длину (вместе с запасным колесом), 1960 мм в ширину и до 1976 мм в высоту, размер колёсной базы составляет 2850 мм.

Новый Haval H9 в качестве имиджевого отличия от соразмерного и функционально похожего Tank 500 имеет дизель 2.4 литра в паре с 9-ступенчатым автоматом. Также есть пара бензинового мотора 2.0 и 8-ступенчатой АКП.

Автомобиль сохранил рамную конструкцию кузова, неразрезной задний мост, систему полного привода с тремя блокировками и понижающим рядом. Для бездорожья был расширен список электронных ассистентов.

Ранее "РГ" рассказывала, когда в России стартуют продажи второго поколения Haval H9 и других новинок брендов Great Wall.