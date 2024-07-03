В РФ планируют выпустить пиво, названное в честь автомобиля

Холдинг «Объединенные пивоварни» готовится к выпуску пива «Москвич». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росаккредитации.

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Напомним, что холдинг создали на базе российских активов нидерландской Heineken. В прошлом году предприятие пыталось зарегистрировать одноименную марку для производства слабоалкогольных напитков (пиво, сидр, коктейли) и соков, однако оно не смогло завершить данную процедуру.

По словам экспертов, продукт может быть доведен до рынка холдингом. Отмечается, что у компании сейчас есть потребность в новом сильном бренде. Это связано с лишением старых флагманских брендов, поясняют специалисты.

Ранее СМИ сообщили, что данные Евростата свидетельствуют о наращивании Евросоюзом в апреле экспорта пива в Россию до рекордных с конца лета прошлого года 23 миллионов евро. Отмечалось, что страны ЕС поставили в РФ 27,5 тысячи тонн пива на 23,1 миллиона евро. Данный уровень на 17% превышает показатель предыдущего месяца в натуральном выражении. Рост в денежном выражении составил 13%.