Водителям каршеринга будут автоматически снижать скорость в Москве

В Москве водителям каршеринга будут автоматически снижать скорость в случае ее превышения. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале. Авторами проекта выступили «Делимобиль» и научно-исследовательский центр «НАМИ».

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«Разрабатываем проект, который позволит избегать самого распространенного нарушения ПДД среди пользователей. В случае превышения скорости специальный ограничитель будет плавно замедлять машину до разрешенного на данном участке показателя. По такому же принципу уже работает сервис электросамокатов», — рассказал заместитель мэра Москвы и глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.



Систему будут тестировать в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР). Проект находится на согласовании с профильными органами власти.

До этого сообщалось, что россияне стали чаще пользоваться каршерингом на фоне резкого подорожания такси. В январе — мае число поездок на каршеринге выросло на 3% год к году. В то же время количество поездок на такси сократилось на 2%. Средний чек за поездку на арендованной машине по итогам первых пяти месяцев вырос на 13% в годовом выражении, до 605 рублей, за поездку на такси — на 30%, до 351 рубля.