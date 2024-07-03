В Белоруссии стали продавать электрокар Dongfeng по цене Lada Vesta

В Беларуси начались продажи недорогого электрокара Dongfeng. Портал «Китайские автомобили» познакомился с новинкой — сити-каром Box. В Беларуси пятидверку будут продавать под материнским брендом Dongfeng. За четырёхметровый автомобиль с аккумулятором на 32 киловатт-часа попросят менее 50 тысяч белорусских рублей (1,35 миллиона российских рублей). Сравнимо у соседей стоит Lada Vesta SW Cross с «механикой» и «атмосферником» 1.6.

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Dongfeng Box — абсолютная новинка, продажи в Китае (под названием Nammi 01) стартовали всего полгода назад. В Беларуси предложат две модификации, которые различаются ёмкостью батареи (32,45 или 42,3 киловатт-часа), топ-версия будет стоить не более 57 тысяч белорусских рублей (1,54 миллиона российских рублей).

К достоинствам Dongfeng Box коллеги отнесли стильный дизайн, неплохой дорожный просвет (160 мм), быструю зарядку через «глобальный» разъём CCS2, тяговитый двигатель (95 сил, 160 Нм), реальный запас хода топ-версии летом до 300 километров и добротный интерьер с минимумом жёсткого пластика.

© Dongfeng

Недостатки — тесный задний ряд, «цифровой» интерьер, в котором весь функционал завязан на 12,3-дюймовый тачскрин, отсутствие регулировки руля по вылету и невозможность установки «тёплых» опций. Также у Dongfeng Box нет привычного эфирного радио: придётся подключаться через интернет.

Полного прайс-листа с комплектациями и ценами пока нет, но с учётом ожидаемой цены 50 тысяч белорусских рублей у Dongfeng Box есть все шансы на успех. Официальные поставки означают, что на электромобиль будет действовать гарантия три года или 100 тысяч километров. А вот российские перспективы бюджетных электрокаров Dongfeng под вопросом.