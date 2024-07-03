Great Wall добавит дизель вездеходу Tank 400, который ждут в России

У внедорожника Tank 400 появится дизельная версия. Портал «Китайские автомобили» обнаружил в соцсетях Поднебесной видеоролик с тестов прототипа внедорожника, оснащенного двигателем на «тяжёлом» топливе. Такой Tank 400 укрыт камуфляжем, но похоже радикальных изменений во внешности не будет: исчезнет разве что «лишний» лючок для подзарядки батареи от розетки. В России «четырёхсотый» уже замечали на тульском заводе Great Wall Motor.

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Китайские журналисты не сомневаются, что Tank 400 получит новый турбодизель объёмом 2,4 литра, который дебютировал в апреле на пикапе Poer. Речь идёт о моторе GW4D24, который будет ставиться на российский Haval H9 второго поколения и "младший" Tank 300.

На грузовичке силовой агрегат развивает 186 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента, сочетается с девятидиапазонным автоматом и подключаемым полным приводом. Впрочем, на внедорожниках отдача может быть скорректирована. Точные параметры неизвестны, ведь в Китае пока не сертифицирован ни один дизельный Tank.

Прототип Tank 400 на тульском заводе Great Wall Motor впервые запечатлели полгода назад. Однако официально эту модель россиянам не обещали, зато у нас подтвержден скорый дебют флагмана — внедорожника Tank 700 с двигателем V6.