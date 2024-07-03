Ford выпустит электрокар за 30 тысяч долларов
Гендиректор компании Джим Фарли заявил, что планирует выпустить электрокар за 30 тысяч долларов (около 2,63 миллиона рублей), пишет CNBC. Однако невысокая цена будет подразумевать компактность, предупредил он: клиентам нужно будет «снова полюбить» маленькие машины. Прибыль новинка начнет приносить через два с половиной года после дебюта, рассчитывает Ford, который сейчас теряет деньги на каждом «зеленом» автомобиле.
Фарли отметил, что для компании очень важно начать производить прибыльные электрокары в течение следующих пяти лет. Только так Ford сможет противостоять китайцам, укрепляющим позиции на мировом авторынке.
Сейчас же электрокары Ford убыточны: с каждого он теряет сто тысяч долларов (около 9,2 миллиона рублей), выяснил недавно Bloomberg. Это больше стоимости самих моделей. А электромобильное подразделение в отчете за первый квартал отразило чистый убыток, равный прибыли Ford в целом, за что получило от Фарли звание «главного тормоза всего концерна».
Сейчас в «зеленой» линейке Ford в США есть три модели: Mustang Mach-E, F-150 Lightning и E-Transit. Интерес к ним снижается, что уже вынудило производителя пересмотреть стратегию и уменьшить объемы выпуска.
В частности, руководство приостановило разработку большого трехрядного электрокроссовера, который должен был увидеть свет в 2025 году, и собирается сосредоточиться на менее крупных машинах. Кроме этого, компания значительно сократит расходы на электрокары и снизит цены, чтобы подстегнуть спрос.