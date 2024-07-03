Volkswagen лишил топ-менеджеров служебных автомобилей Porsche

Пресс-секретарь немецкого концерна подтвердила журналу Bild, что из-за оптимизации затрат воспользоваться служебными автомобилями Porsche больше не смогут около 200 сотрудников. Исключение сделано для топ-менеджеров Porsche и членов правления Volkswagen AG, например, для босса Volkswagen Оливера Блюма. Ожидается, что нововведение позволит ежегодно экономить миллионы долларов.

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Журналисты выяснили, что менеджеры Volkswagen часто возвращали дорогие служебные автомобили «в ветхом и изношенном состоянии», а теперь автогигант не может себе позволить такую роскошь. В конце 2023 года была согласована программа сокращения затрат на миллиард долларов, и затраты на персонал тоже решили урезать.

Не все сотрудники согласились с решением VW предоставить автомобили попроще: в трудовом суде Брауншвейга уже есть иски, в которых работники автомобильной корпорации не соглашаются с ухудшением условий контракта. Также в судебном порядке пытаются вернуть бонусы по зарплате: их Volkswagen тоже сократил.

Руководители Volkswagen, которых лишили служебных Porsche, могут себе позволить купить автомобили «премиальной» марки, уверен неназванный член совета директоров автогиганта. Вдобавок, о полном отказе от практики выдачи служебных машин речи не идёт: просто Porsche будут заменены на Audi или Volkswagen.