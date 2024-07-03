АвтоВАЗ пересмотрел комплектации внедорожников Niva

Причина: исчезновение из гаммы версий 2023 года с двигателем Евро-2. В продаже остались только комплектации 2024 года, потому начальная цена Lada Niva Legend выросла на 19 тысяч рублей, а Niva Travel — на 100 тысяч.

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АвтоВАЗ пересмотрел комплектации внедорожников «Нива», выяснили «Автоновости дня» во время регулярного мониторинга прайс-листов автопроизводителей. Так, из перечня доступных версий Lada Niva Legend и Lada Niva Travel убрали комплектации 2023 года, что привело к увеличению минимальной цены на 19 и 100 тысяч рублей соответственно.

Из ассортимента классической Niva Legend исчезли четыре прошлогодних версии: Classic, Luxe, Urban и [Black]. У Niva Travel линейку покинули исполнения Classic, Comfort, Luxe и [Black]. От машин 2024 года выпуска они отличались только пониженным до Евро-2 экологическим классом двигателя и отсутствием антиблокировочной системы тормозов с электронным распределением тормозных усилий.

Теперь цены на Niva Legend варьируются от 981 000 до 1 131 000 рублей, на Niva Travel — от 1 269 000 до 1 556 000. До конца этого года в гамме также появится спортивная Niva Sport, оснащённая двигателем 1.6 от Granta Sport. Внедорожнику достанется другая подвеска с новыми пружинами и амортизаторами, дисковые тормоза и небольшие изменения экстерьера и интерьера.