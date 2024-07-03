Лимузин Mercedes-Benz без пробега продают в РФ за 51 миллион рублей

Четырехдверный лимузин был выпущен в 1981 году. По словам продавца, с момента производства винтажный автомобиль проехал всего две тысячи километров, сохранившись в идеальном внешнем и техническом состоянии. Дилер готов привезти раритетную машину в Россию. При этом продавец не раскрыл, где сделаны фотографии «Пульмана» и почему у 45-летней модели такой скромный пробег.

© Motor.ru

Mercedes-Benz 600 с разными типами кузова выпускали с 1963 по 1981 год. За все время немецкие инженеры собрали чуть больше 2600 машин, которые считались прямыми конкурентами Rolls-Royce и Bentley. При этом в четырехдверном исполнении и с удлиненной колесной базой было построено всего 304 автомобиля. Согласно объявлению, данный экземпляр представляет собой один из последних собранных Mercedes-Benz 600.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Заднеприводный лимузин оборудован специально разработанным 6,3-литровым V8, отдача которого составляет 250 лошадиных сил. Агрегат укомплектован автоматической трансмиссией. Продавец уверяет, что 45-летний «Пульман» с момента производства проехал всего две тысячи километров. При этом где находится автомобиль, в объявлении не указано. Судя по фотографиям, седан пребывает в отличном состоянии.

В августе прошлого года в России продавали редчайший раритетный Cadillac. За столетний Dual Cowl Sport Phaeton просили более 111 миллионов рублей.