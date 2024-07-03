Volkswagen Tiguan Allspace уступает место новому Tayron на рынке

Volkswagen принимает решительные шаги на автомобильном рынке, постепенно снимая с производства удлиненную семиместную версию популярного кроссовера Tiguan Allspace. Это изменение является частью стратегии компании по введению на европейский рынок нового SUV — Volkswagen Tayron.

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Tiguan Allspace завоевал признание за свою вместительность и опцию установки третьего ряда сидений за дополнительную плату. Тем не менее, с выпуском третьего поколения Tiguan, Volkswagen решает сконцентрироваться на более новых моделях и поэтапно прекращает выпуск Allspace, сообщает 32cars.ru.

На данный момент модель продается в комплектациях Life Business и R-Line Business с автоматической коробкой передач, и возможность добавления третьего ряда сидений всё ещё доступна. В то время как Tiguan Allspace покидает сцену, Tayron готов вступить в игру. Этот новый автомобиль, построенный на проверенной платформе MQB, как и последние модели Volkswagen, предложит не только традиционные двигатели, но и гибридные версии с возможностью подзарядки от сети.

Tayron уже показал свою успешность на китайском рынке, и ожидается, что его новейший дизайн и передовые технологии укрепят позиции Volkswagen на европейском рынке SUV.