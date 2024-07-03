Новый электрический лифтбек Jiyue 07: революция на рынке Китая

Китайский бренд Jiyue, часть совместного предприятия Geely и Baidu, выпустил новый электрический лифтбек Jiyue 07 с уникальным дизайном.

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Китайская автомобильная компания Jiyue, созданная Geely и Baidu, запустила на рынок свою вторую модель — электрический лифтбек Jiyue 07. После умеренного успеха первой модели, Jiyue 01, компания надеется привлечь больше внимания к своему новому продукту, сообщает SPEEDME.RU.

Jiyue 07, который уже доступен в автосалонах по всей Китае, отличается от своих конкурентов не только продвинутыми технологиями, но и уникальным дизайном. Автомобиль получил несколько дизайнерских наград, включая iF Design Award 2023 и Red Dot 2023, что подчеркивает его стильный и инновационный характер.

Лифтбек имеет длину 4953 мм, ширину 1989 мм и высоту 1475 мм с колесной базой 3013 мм. С коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0.198, Jiyue 07 становится одним из самых аэродинамичных автомобилей в мире. В интерьере Jiyue 07 используется продвинутая информационно-развлекательная система на чипе Snapdragon 8295 от Qualcomm, а также система автономного вождения Apollo.

Вместо традиционного рулевого колеса установлен штурвал, что добавляет автомобилю футуристичности. На платформе Geely SEA, которая используется и для других известных моделей, таких как Zeekr и Smart, Jiyue 07 предлагается с несколькими вариантами силовой установки. Начальная цена автомобиля ожидается на уровне 200 000 юаней (около 27 500 долларов США). Этот лифтбек представляет собой значительный шаг вперед для бренда Jiyue, который стремится укрепить свое присутствие на конкурентном китайском рынке среди более узнаваемых местных брендов.