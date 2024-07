Lada Largus и Xcite добавили в перечень рекомендованных для госслужащих

Минпромторг РФ актуализировал перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. Список пополнился автомобилями Lada Largus и Xcite X-Cross 7, говорится в сообщении министерства.

"Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также моделями "Газель" и "Соболь", - отмечается в сообщении.

Всего, с учетом расширения перечня, рекомендована закупка автомобилей 14 брендов (более 40 моделей): автомобили Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus), "Москвич" (модели 3, 3е, 6), УАЗ (модели "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", "СГР"), ГАЗ (модели "Газель" NEXT, NN, "Соболь", "Соболь NN"), "Соллерс" (модель ST6), Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet), Haval (модели Jolion Dargo, F7/F7x, H9, M6), Xcite (модель X-Cross 7), Aurus (модели Senat, Komendant), Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7), Baic (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), "Амберавто" (модель А5), SWM (модели G05 Pro, G01), Citroen (модель C5 Aircross калужского производства).