Российские автомобили сделают востребованными за рубежом

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ предложил увеличить до 100% субсидии при экспорте российских автомобилей на Ближний Восток, Латинскую Америку и Африку. Уточняется, что дополнительная поддержка отечественного автопрома необходима для освоения новых рынков.

© Quto.ru

«В целях обеспечения прироста объёма экспорта высоколокализованных отечественных автомобилей [...] необходимо рассмотреть возможность увеличения лимитов субсидирования», — написал Кутепов.



Сенатор также отметил, что сейчас отечественная продукция «неконкурентна относительно моделей иностранных компаний». Причина — в более дорогих финансовых ресурсах, доступных иностранным компаниям.

Между тем, совладелец Группы компаний «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил, что недавно запущенное предприятие по выпуску коробок передач делает продукцию дороже той, которую предлагают китайские конкуренты.