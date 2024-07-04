В США обвалились продажи суперкроссоверов BMW XM. Баварская марка опубликовала статистику продаж за второй квартал 2024 года, и внедорожный флагман закрыл важный отрезок в минус. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество реализованных в США суперкроссоверов сократилось на 29,5 процента до 537 единиц. Слабый спрос поставил под сомнение разработку преемника BMW XM, но актуальный гибрид наверняка останется в строю минимум в течение трёх лет.

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Хотя BMW XM нет и двух лет, баварская марка уже предлагает существенные скидки: американцы могут сэкономить до 17 500 долларов при покупке гибрида. С учётом актуальных цен на суперкроссовер, дисконт может составлять до 10%. Однако более быстрый BMW X5 M Competition всё равно существенно дешевле, так что покупателей можно понять.

Хотя по итогам второго квартала BMW XM потерял почти треть клиентов, жизненный цикл флагмана со спорной внешностью не станут прерывать досрочно. Инсайдеры не сомневаются, что до 2027 года модель останется на конвейере. Первый кандидат на выбывание другой: родстер BMW Z4. По сравнению с первым полугодием 2023-го продажи упали на 17,3% до 1122 единиц, и по слухам производство прекратят в начале 2026 года.

В США кроссоверы BMW XM доступны только с мотором V8, а родстеры BMW Z4 недавно обзавелись «механикой». Возможно, вариант с ручной коробкой передач станет катализатором продаж, хотя дешёвой такую двухдверку не назвать: цены стартуют с 71 125 долларов, то есть переплата относительно Toyota GR Supra с теми же агрегатами — 15 тысяч долларов.